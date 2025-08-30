ABD Vizesi Engeli: Filistin Heyeti İptal!

VİZE İPTALİ VE ETKİLERİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizelerini iptal ettiğini açıkladı. Bu karar, eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılmayı planlayan Filistin heyetinin katılımını fiilen engellemiş oldu.

ARYA GÖRÜŞÜ VE ZARARLI ETKİLER

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filistinli yetkililerin “varsayımsal bir Filistin devletinin tek taraflı tanınmasını” talep ettiğini ve bu tutumun barış sürecine zarar verdiğini öne sürdü. Rubio’nun talimatıyla, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (PA) üyelerine yeni vize verilmemesi ve mevcut vizelerin iptali kararı alındı.

HUKUKSAL DURUM VE TEPKİLER

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi, bu kararı “BM Genel Merkezi Anlaşması’na ve uluslararası hukuka açıkça aykırı” olarak değerlendirdi. Açıklamada, Filistin’in BM’de gözlemci üye statüsüne sahip olduğu hatırlatılarak, ABD’ye bu karardan geri dönme çağrısı yapıldı.

BM GENEL KURULU’NDA TANINMA PLANLARI

Bu yılki BM Genel Kurulu’nda Fransa da dahil olmak üzere bazı ülkelerin Filistin’i resmen tanıması bekleniyor. Filistin’in BM Büyükelçisi Riyad Mansour, Abbas’ın başkanlık edeceği heyetin toplantıya katılacağını daha önce belirtmişti. Ancak, yaşanan son gelişmelerle beraber bu katılımın artık mümkün olmadığı görülüyor.