Abd Vizesi Engeli: Mahmud Abbas’a Müdahale!

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Vizelerin İptali

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizelerini iptal ettiğini açıkladı. Bu adım, eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumuna katılması planlanan Filistin heyetinin katılımını fiilen engellemiş oldu.

Barış Sürecine Zarar Verdiği İddiası

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bahsi geçen kişilerin “varsayımsal bir Filistin devletinin tek taraflı tanınmasını” talep ettiklerini ifade ediyor ve bu tutumun barış sürecine zarar verdiğini savunuyor. Rubio’nun yönlendirmesiyle, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetimi (PA) üyelerine yeni vize verilmemesi ve mevcut vizelerin iptali yönünde bir karar alındı.

Uluslararası Hukuka Aykırılığına Dair Eleştiri

Filistin Devlet Başkanlığı Ofisi, bu kararı “BM Genel Merkezi Anlaşması’na ve uluslararası hukuka açıkça aykırı” şeklinde değerlendirdi. Açıklamada, Filistin’in BM’de gözlemci üye statüsüne sahip olduğu hatırlatıldı ve ABD’ye bu kararından vazgeçmesi için çağrıda bulunuldu.

BM Genel Kurulu’ndaki Tanınma Süreci

Bu yılki BM Genel Kurulu’nda Fransa’nın da içinde bulunduğu bazı ülkelerin Filistin’i resmen tanıyacağı bekleniyor. Filistin’in BM Büyükelçisi Riyad Mansour, Abbas’ın heyet başkanı olarak toplantıya katılacağını daha önce açıklamıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte, bu katılımın gerçekleşmesi artık olumsuz bir tablo çiziyor.