ABD Vizesi Türkler İçin 2027’ye Kaldı

DİPLOMATİK SORUNLAR NEDENİYLE VİZE BAŞVURULARI ASKIDA

2017 yılında Türkiye ile yaşanan diplomatik sorunları bahane göstererek, ABD Türk vatandaşlarının yeni vize başvurularını sınırsız bir süreyle askıya almıştı. Yeniden aktif hale gelen vize başvuruları için oldukça düşük kontenjanlar ayrılmış durumda.

BAŞVURU SÜREÇLERİ ZORLAŞIYOR

İlk aşamada vize sürelerini sınırlandıran ABD yönetimi, yeni başvuru süreçlerini de zorlaştırmayı sürdürüyor. En son, Washington Türkiye’den yapılacak turizm, akraba ziyareti veya akademik konferans katılımı için gereken B1-B2 vizelerinin randevu tarihlerini 2027 yılına kadar uzatmış durumda.

2027’DE GİTMEK İÇİN BAŞVURANLAR

ABD Konsolosluğu’nun resmi internet sitesine giriş yapan Türk vatandaşları, sadece 2026 Aralık ayına randevu verildiğini görüyor. İşlem süreleri ve pasaport gönderim süreçleri dikkate alındığında, ABD’ye gitmek isteyen ve vizesi bulunmayan bir Türk vatandaşı, en erken 2027 yılında ülkeye giriş yapabilecek.