Abd, Wv Eyaleti 300 Ulusal Muhafız Gönderecek

KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU DUYURULDU

ABD’nin West Virginia eyaleti, Başkan Donald Trump’ın ‘kamu güvenliği acil durumu’ ilanının ardından başkent Washington’a en az 300 Ulusal Muhafız göndereceğini açıkladı. Bu adım, başkentteki güvenliğin artırılması ve suç oranlarının düşürülmesi amacı taşıyor.

ULUSAL MUHAFAZALAR GÖREVLENDİRİLDİ

West Virginia Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Trump yönetiminin bu girişimlere destek vermesi için Vali Patrick Morrisey’den talep edildiği belirtildi. Bu talep sonrası eyaletin Ulusal Muhafız birliklerinin görevlendirilmesi sağlandı ve en az 300 nitelikli personelin yanı sıra gerekli ekipmanın başkente sevk edileceği ifade edildi.