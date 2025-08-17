Haberler

Abd, Wv Eyaleti 300 Ulusal Muhafız Gönderecek

KAMU GÜVENLİĞİ ACİL DURUMU DUYURULDU

ABD’nin West Virginia eyaleti, Başkan Donald Trump’ın ‘kamu güvenliği acil durumu’ ilanının ardından başkent Washington’a en az 300 Ulusal Muhafız göndereceğini açıkladı. Bu adım, başkentteki güvenliğin artırılması ve suç oranlarının düşürülmesi amacı taşıyor.

ULUSAL MUHAFAZALAR GÖREVLENDİRİLDİ

West Virginia Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Trump yönetiminin bu girişimlere destek vermesi için Vali Patrick Morrisey’den talep edildiği belirtildi. Bu talep sonrası eyaletin Ulusal Muhafız birliklerinin görevlendirilmesi sağlandı ve en az 300 nitelikli personelin yanı sıra gerekli ekipmanın başkente sevk edileceği ifade edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Serap Aksüt, Kadınların Başarabileceğini Gösteriyor

Malatya'da lastik tamircisi olarak 24 yılını geride bırakan Serap Aksüt, kadınların başarılı olabileceğine dair güçlü bir örnek teşkil ediyor. Azmiyle zorlukları aşıyor.
Haberler

Adana’da Dolandırıcılık İçin 8 Tutuklama

Adana'da sosyal medyada dolandırıcılık yapan 8 kişi tutuklandı. Çetenin lideri, 25 farklı suçtan aranıyordu. Bir mağdurun başvurusu sonucu operasyon gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.