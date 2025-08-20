Haberler

ABD Yaptırımları UCM’ye Uygulandı

ABD YÖNETİMİ YAPTIRIM LİSTESİNİ AÇIKLADI

ABD yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) görevli bazı yargıç ve savcı yardımcılarını yaptırım listesine eklediğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yazılı bir açıklama yaparak, Başkan Donald Trump’ın ilgili başkanlık kararnamesine dayanarak UCM üyesi 4 ismi yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.

YARGIÇ VE SAVCI YARDIMCILARI YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

Rubio, yaptırım listesine giren isimlerin UCM yargıçları Kimberly Prost ile Nicolas Guillou ve savcı yardımcıları Nazhat Shameem Khan ile Mame Mandiaye Niang olduğunu belirtti. Bakan Rubio, “Bu kişiler, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ABD veya İsrail vatandaşlarını, bu ülkelerin rızası olmaksızın soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılan yabancı kişilerdir” dedi. Ayrıca, Rubio, mahkemenin “ABD ve yakın müttefikimiz İsrail’e karşı hukuk savaşı için bir araç olarak kullanılan bir ulusal güvenlik tehdidi” olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe, Benfica’ya Karşı 11’ini Seçti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica ile mücadele etti. Tek değişiklikle sahaya çıkan takımda Mert Müldür dönerken, Cenk Tosun sakatlığından dolayı kadroda yoktu. Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe, Benfica ile berabere devam ediyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde Benfica ile mücadele edecek. Takım, bu kritik karşılaşmaya hazırlanıyor.

