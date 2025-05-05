ABD Yardım Edecek, Hamas Suçlu

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in yardım girişlerini engellediği Gazze’de halkın gıdaya erişiminde yardım edeceklerini duyurdu. Beyaz Saray’da gerçekleşen bir törende, Amerikan futbolu oyuncu seçmelerinin yeniden Washington’da yapılacağını açıkladığı sırada gündeme dair soruları yanıtlayan Trump, Gazze halkının gıda erişimi konusundaki sıkıntılarına dikkati çekti. Bu rahatsız edici durumu Hamas’a bağlayan Trump, yönetim olarak Gazze halkına destek vereceklerini belirtti.

İSRAİL’İN ENGELLEMELERİ

Trump, İsrail’in yardım girişlerini engelleme eylemleri hakkında herhangi bir yorum yapmadı. “(Gazze halkının) Gıdaya erişmelerine yardım edeceğiz. Hamas, bunu imkansız hale getiriyor, çünkü getirilen her şeyi alıyorlar. Ancak Gazze halkına yardım edeceğiz, Hamas tarafından çok kötü muamele görüyorlar.” şeklinde ifadeler kullandı.

GAZZE’DEKİ ATEŞKES DURUMU

İsrail ordusu, Gazze’de 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart’ta şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Saldırılar başladığından beri, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 2 bin 459 Filistinli yaşamını yitirirken, 6 bin 569 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana yapılan saldırılarda ise hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 52 bin 567’ye, yaralıların sayısı ise 118 bin 610’a ulaştı.