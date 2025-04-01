ABD Yatırımları Hızlandıran Yeni Ofis Kuruyor

YENİ OFİSİN KURULUMU

Beyaz Saray’dan gelen açıklamada, yatırımları hızlandıracak ofisin ABD Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyete geçeceği belirtildi. Açıklamada, ofisin 1 milyar doların üzerindeki yatırımları kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kurulacağı ifade edildi.

YATIRIM TEŞVİK ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Yeni ofisin, ABD’de büyük yatırımlar yapılmasını teşvik etmek amacıyla düzenleyici yükleri azaltacağı, izin süreçlerini hızlandıracağı ve farklı kurumlar arasında yatırımcı sorunları için koordinasyonu sağlayacağı kaydedildi. Ayrıca, ulusal kaynaklara erişimi artırmanın ve ulusal laboratuvarlarla işbirliğini kolaylaştırmanın da hedeflendiği vurgulandı. Ofisin, eyalet yönetimleri ve ekonomik kalkınma organizasyonlarıyla işbirliği yapacağı da açıklamalarda yer aldı.

YANIT VEREN İKİNCİ PROGRAM OFİSİ

Açıklamada, ofisin, yerli yarı iletken üretimini artırmaya yönelik olarak eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde başlatılan CHIPS Program Ofisini yöneteceği ifade edildi. Vergi mükellefleri için daha avantajlı anlaşmalar müzakere ederek “önceki yönetimden daha iyi” sonuçlar elde etmeyi hedefleyeceği belirtildi. Ofisin, süreçleri daha verimli hale getirerek yerli ve yabancı yatırımları çekerek ABD’yi büyük ölçekli yatırımlar için en cazip destinasyon yapacağı vurgulandı.