ABD BAŞKANI TRUMP’IN 11 EYLÜL ANMA TÖRENİ

ABD Başkanı Donald Trump, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 24’üncü yıldönümünde Pentagon’da düzenlenen törende, saldırılarda hayatını kaybedenleri anmayı ihmal etmedi. Trump, “Asla unutmayacağız” diyerek, saldırılarda 2 bin 977 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Törende, “O günden bu yana geçen çeyrek asırda aileler, boş kalan odaların ve gerçekleşmeyen hayallerin yükünü taşıyor. Biz ise tek bir ulus olarak, 11 Eylül’ü asla unutmayacağımıza dair sözümüzü yineliyoruz” şeklinde konuştu.

AMERİKA’DAN KESİN MESAJLAR

ABD’nin güçlü duruşunu vurgulamakta kararlı olan Trump, 11 Eylül sonrası başlatılan operasyonlara da değindi. “ABD’ye saldırırsanız sizi avlayacağız. Nerede olursanız olun sizi bulacağız ve ABD kazanacak” ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı’nın adını tekrar “Savaş Bakanlığı” olarak değiştirdiklerini de hatırlatarak, “Birinci Dünya Savaşı’nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı’nı kazandık. ABD her zaman kazanacak” şeklinde ekledi.

11 EYLÜL SALDIRILARININ DETAYLARI

11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen terör eylemleri, dört yolcu uçağının kaçırılmasıyla başlamıştı. İki uçak, New York’un simgelerinden Dünya Ticaret Merkezi’ne çarparken, bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı’nın Pentagon binasına çarptı. Kaçırılan son uçak ise hedef olan başkent Washington DC’deki Federal Hükümet binasına ulaşamadan Pensilvanya’da düşürüldü. Bu olaylar sonucunda, uçakları kaçıran 19 terörist dışında toplam 2 bin 977 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırılardan sorumlu tutulduğu ifade edilen terör örgütü El Kaide’nin lideri Usame Bin Ladin, 10 yıl sonra 2011’de Pakistan’da ABD ordusu tarafından etkisiz hale getirildi.