Abd, Yemen’de 22 Saldırı Gerçekleştirdi

HUSİLERDEN SALDIRILARA İLİŞKİN DUYURU

Husilere bağlı El-Mesira televizyonu ve SABA haber ajansının ilettiği bilgilere göre, Husiler, ABD’ye ait uçakların Sana’ya 11, Marib kentine 9, Hudeyde kentine bağlı Kızıldeniz’deki Kamaran Adası’na ise iki hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu saldırılara ilişkin can kaybı olup olmadığı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

SALDIRILARA YANIT BEKLENİYOR

Yemen’deki Husiler, ABD’nin düzenlediği saldırılara karşı herhangi bir açıklama gelmediğini belirtiyor. Husiler, 7 Mart’ta da İsrail’e yönelik bir uyarıda bulunarak, Gazze’ye yardımların girişine izin verilmesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını ifade etmişti.

GERİLİM ARTMAKTA

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, ordusuna Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini ilan etti. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedef alacağını duyurarak, saldırıların devam etmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını vurguladı.