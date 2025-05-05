ABD, Yemen’de Husi Hedeflerini Vurdu

ABD’NİN HAVA SALDIRILARI

Yemen’deki İran destekli Husilerin, İsrail’e yönelik kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmasının ardından, ABD başkenti Sana ile kuzeydeki Saada kentine hava saldırıları gerçekleştirdi. Husilere ait Al Masirah televizyonunun haberine göre, ABD’ye ait savaş uçakları, Sana’nın çeşitli bölgelerine toplamda 6 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda, Beni Haşiş ilçesine bağlı el-Melike ile Şuub ilçesine bağlı Saavan bölgeleri vuruldu. Ek olarak, Saada kentinin doğusuna 3 hava saldırısı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Saldırılarla ilgili can kaybı veya hasara dair herhangi bir bilgi verilmedi.

HUSİLER’DEN İSRAİL’İ HEDEF ALAN AÇIKLAMALAR

Daha önce Husiler, İsrail’e yönelik geniş bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuşlar ve uluslararası hava yollarını İsrail’e uçuşları iptal etmeye çağırmışlardı. Husilerin, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na balistik füze ile saldırı düzenlediği belirtildi. Bu saldırı sonrasında, limanda uçak iniş ve kalkışları durduruldu. Füzenin isabet ettiği alanda 15 metre çapında bir çukur oluştuğu kaydedildi. İsrail acil yardım servisi, bu saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını aktardı.

ABD’NİN ASKERİ HAREKETLERİ VE HUSİLERİN TEPKİLERİ

Yeni Delhi’den İsrail’e hareket eden AI139 sefer sayılı bir Air India uçağı, Ürdün hava sahasındayken Hindistan’a geri döndü. Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları bir açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını belirttiler. Bu süre zarfında, aksi bir durumla karşılaşmaları halinde, İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını ifade ettiler. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart’ta Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini bildirdi. ABD, Yemen’e yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmış olmasına rağmen, Husilerin İsrail’deki hedeflere ve Kızıldeniz’deki ABD hedeflerine yönelik askeri operasyonlarına devam ettiği gözlemleniyor.