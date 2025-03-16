ABD, Yemen’deki Husi Hedeflerini Vurdu

ABD’DEN HUSİLERE YENİ OPERASYONLAR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki İran destekli Husilere karşı hassas saldırılar gerçekleştirdiklerini duyurdu. Husi hedeflerinin vurulduğu anlara ait görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı. Husilerin ise saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 23’e yükseldiğini bildirdiği aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Yemen’deki Husilere yönelik harekât başlatma talimatının ardından, ABD ordusu derhal harekete geçti.

HUSİ HEDEFLERİNİN VURULMASI

CENTCOM’un açıklamasında, Husilerin hedef alındığı net bir şekilde belirtildi. “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Amerikan çıkarlarını savunmak, düşmanları caydırmak ve seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla Yemen’deki İran destekli Husi hedeflerine yönelik hassas saldırıları içeren bir dizi operasyon başlattı” ifadeleri kullanıldı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Husilere ait Al Masirah TV, ABD saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayılarını 23 olarak duyurdu. Sada kentinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, başkent Sana’da ise 13 kişinin öldüğü bildirildi. Ölenler arasında 4 kadın ve 1 çocuk bulunuyor, ayrıca çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.