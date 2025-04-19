ABD, Yemen’e Hava Saldırıları Yapıyor

ABD DÜZENLEMELERİ YENİDEN DEVREDE

ABD Ordusu, Yemen’e yönelik hava saldırılarına bir yenisini ekledi. Ülkenin başkenti Sana, ABD uçakları tarafından yoğun bir şekilde bombalandı. Yemen kaynaklarından edinilen bilgilere göre, başkent Sana’da büyük bir bombardıman başladı.

BOMBALAR BÜYÜK PATLAMALARA SEBEP OLDU

Sana’nın çeşitli noktalarına düşen bombalar, geniş çapta patlamalara neden oldu ve saldırıların ciddi hasarlar oluşturduğu ifade edildi. El-Mesire televizyon kanalının aktardığına göre, Sana’nın Beni Matar beldesine düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. ABD, ayrıca Sana’nın Hemdan beldesine 1, el-Hısn beldesine 2 ve Beni Haşiş beldesine 3 ayrı saldırı gerçekleştirdi.

HUSİLERDEN YENİ UYARI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ABD’nin Yemen’deki Husilerin kontrolünde bulunan Ras İsa Limanı’na düzenlediği saldırıda 38 kişi hayatını kaybetmiş, 102 kişi yaralanmıştı. Husiler, 7 Mart’ta yaptıkları açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail’e karşı yeniden deniz operasyonlarına başlayacaklarını duyurdu.

TRUMP’TAN BÜYÜK SALDIRI TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan 15 Mart’ta yaptığı paylaşımda, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini dile getirdi. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırıların devam etmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını ifade etti.