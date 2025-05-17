Abd’yi Fırtına Ve Hortum Vurdu

FIRTINA VE HORTUMUN ETKİLERİ

ABD’nin orta kesimi ile doğu kıyısı arasında büyük bir fırtına, hortum ve dolu olayları meydana geldi. Bu doğal afet, ağaçların, elektrik hatlarının ve araçların devrilmesine neden oldu, ayrıca birçok evin çatıları da uçtu. Cadde ve sokaklar ciddi bir yıkıma uğrayarak adeta savaş alanı görünümüne büründü.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE HASAR GÖREN ALANLAR

Michigan’dan Tennessee eyaletine kadar uzanan etki alanında en az 600 bin kişi elektriksiz kaldı. Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde ise 5 binden fazla ev hasar gördü ve bu durum insanların yaşadığı zorlukları arttırdı.

CAN KAYIPLARI VE YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI

Kentucky Valisi Andy Beshar, yaşanan şiddetli fırtınanın sonucunda eyalette en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Missouri eyaletinde 7, Virginia’da da 2 can kaybı olmak üzere toplamda 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu durum, doğal afetlerin ciddi sonuçlar doğurabileceğinin bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor.