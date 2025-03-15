ABD’yi Vuran Hortumlar 14 Can Aldı

HORTUMLAR BÜYÜK HASAR YARATTI

ABD’nin Orta ve Doğu bölgelerinde gece boyunca etkili olan hortumlar, maalesef büyük hasarlara yol açtı ve en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ulusal Hava Tahmin Merkezi’nden meteorolog David Roth, “alçak basınç sisteminin Arkansas, Illinois, Mississippi ve Missouri eyaletlerinin bazı bölgelerinde güçlü fırtınalara yol açtığını” söylerken, dün gece geç saatler ile bu sabah erken saatlerde 26 hortum meydana geldiği ancak bu durumun henüz teyit edilmediğini açıkladı.

HAZIRLIKTA YÜKSEK RİSK VAR

Roth, “Bugün Alabama ve Mississippi’de daha fazla hortum için yüksek risk var. Olasılık yüzde 30. Bu oldukça önemli bir oran” diyerek fırtınaların yeniden güç kazanma ihtimaline dikkat çekti. Hava tahmincileri, bu geceyi muhtemel en yüksek hortum ve şiddetli gök gürültülü fırtına riski taşıyan bir dönem olarak değerlendiriyor. Ulusal Hava Durumu Servisi’ne göre, fırtına gün boyunca doğu yönünde hareket edecek ve gece yarısına kadar Florida Panhandle ile Atlanta’ya ulaşması bekleniyor.