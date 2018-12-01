ABD’de 7 şiddetinde deprem

Amerika’da deprem. Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği öğrenildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olan ve daha önce büyüklüğü 6,6 olarak duyurulan depremin büyüklüğünün 7,0 olduğunu açıkladı.

Yerin 40 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından Alaska’nın güney kıyıları için yapılan tsunami uyarısı da iptal edildi.

Depremin ardından en büyüğü 5,8 olmak üzere birçok artçı sarsıntı da yaşandı.

NTV