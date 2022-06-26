ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli “Roe-Wade kararını” iptal etti. ABD’nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentindeki belediye binası önünde bir araya gelen kürtaj yanlıları, kararın iptalini protesto etti.

Fransa, İspanya, Belçika ve Kanada liderleri de karara tepki gösterdi.

Göstericiler ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanırken barikatlar kuruldu ve polis alarma geçti.

Öfkeli kalabalığın eylemlerine bugün de devam etmesi beklenirken yetkililer protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesinden endişeli.

KÜRTAJ KARARINA TEPKİ YAĞDI

Yüksek Mahkeme’nin kararı sadece ABD’nin değil, dünya liderlerinin de gündeminde.

Birleşmiş Milletler, kararın sonuçları konusunda uyarıda bulunurken; Kanada, Belçika, İspanya Başbakanları adımı kadınların temel haklarına aykırı olarak nitelendirdi.

Karar, “Özgürlüğü elinden alınan kadınlarla dayanışmamı ifade etmek istiyorum” diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da harekete geçirdi.

Macron’un partisi kürtaj hakkının anayasal güvence altına alınması için kanun teklifi girişimi başlattı.

ROE-WADE KARARI NEDİR?

1969 yılında, 25 yaşındaki Norma McCorvey, “Jane Roe” takma ismiyle kürtajı suç kapsamına alan yasalara karşı Teksas eyaletinde dava açtı. Teksas kürtajı, eğer annenin hayatı tehlike altında değilse, yasak kapsamına alıyordu. Dallas bölge savcısı Henry Wade, bu davada kürtaj karşıtı yasayı savunan taraftaydı. “Jane Roe” takma ismini kullanan McCorvey, üçüncü çocuğuna hamileydi ve bu çocuğun tecavüz sonucu olduğunu savunuyordu. Ancak davası reddedildi ve çocuğu doğurmak zorunda kaldı.

1973 yılında bu dava ve Georgia eyaletindeki bir başka kadının davaları, ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşındı. İki eyaletteki kürtaj yasalarının, ABD Anayasası’na aykırı olarak, kadınların kişisel haklarını ihlal ettiği savunuluyordu. Yüksek Mahkeme kararı, 7’ye karşı 2 ile kadınların lehine çıktı.