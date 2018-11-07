ABD’de seçim! Trump’tan ilk yorum

Amerika Birleşik Devletleri’nde seçim heyecanı yaşanıyor. Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump’tan ilk açıklama geldi.

ABD basınına göre Senato’da Cumhuriyetçiler çoğunluğu korudu. Demokratlar ise Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı. ABD’de Michigan ve Minnesota eyaletlerinden seçimlere katılan Filistin asıllı Rashida Tlaib ve Somali asıllı Ilhan Omar, yarışı kazanarak “Temsilciler Meclisine giren ilk Müslüman kadın üyeler” olmayı başardı. ABD Başkanı Trump’tan az önce seçim açıklaması geldi. Trump, ‘Bu gece muhteşem bir başarıydı, herkese teşekkürler’ dedi.

TRT