ABD’de sinagoga saldırı: 11 ölü

Bombalı paket terörünün ardından ABD dün sabah yine silahlı bir saldırıya tanık oldu. Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentinde muhafazakâr Yahudilerin gittiği Hayat Ağacı Sinagogu’na düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. AP haber ajansına konuşan yerel kaynaklar, 2’si ağır 4 polisin yaralandığını açıkladı. Saldırganın kimliği 46 yaşındaki Robert Bowers olarak açıklandı. Bowers, saldırının ardından yaralı şekilde polise teslim oldu. Görgü tanıkları, saldırganın sinagoga girdikten sonra “Bütün Yahudiler ölmeli” diyerek rastgele ateş açtığını kaydetti. Saldırı sırasında sinagogta sünnet töreni yapılıyordu.

NEFRET SUÇU

Saldırganın, sosyal medya hesaplarındaki Yahudi karşıtı paylaşımları dikkat çekti. Bowers saldırıdan tam 2 saat önce, ABD’deki Yahudi göçmenlere yardım eden HIAS derneğinin websitesine, “İşgalcileri bizi de öldürmeleri için buraya getirmekten hoşlanıyorsunuz. Burada oturup kendi insanımın katledilmesini izleyemeyeceğim. Gözlerinizi açın, geliyorum!” yorumunda bulunmuştu. Bowers’ın sinagoga girdikten sonra “Bütün Yahudiler ölmeli” diyerek rastgele ateş açtığı belirtildi. Yerel basın olayı ‘nefret suçu’ olarak yorumladı. Pittsburgh saldırısı sonrasında sinagog ve çevrelerinde güvenlik önlemleri arttırıldı.

TRUMP: ÖNLENEBİLİRDİ

Olayın hemen ardından tweet atan ABD Başkanı Trump, “Gelişmeleri takip ediyorum. Tanrı hepimizi korusun” diye tweet attı. Trump, daha sonra Indianapolis’e gitmeden önce Andrews Hava Üssü’nde yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Sinagogda silahlı koruma olmamasını eleştiren Trump, “Saldırı belki de önlenebilirdi” dedi. Ancak daha sonra Trump, saldırganın idam edilmesi gerektiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıyı “anti-Semitik vahşet” diye niteledi.

ABD’Yİ TERÖRİZE EDEN ‘STRİPTİZCİ’

ABD’de eski başkanlar ve görevdeki politikacıların arasında olduğu çok sayıda kişiye bombalı paket göndererek büyük bir paniğe neden olan 56 yaşındaki Cesar Altier Sayoc hakkında detaylar ortaya çıkmaya başladı. Sayoc’un uyuşturucu kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, tehdit ve trafik cezaları nedeniyle sabıka kayıtları bulunduğu açıklanırken, geçmişte bir gece kulübünde kadınlar için striptiz yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlardan Sayoc’un ABD Başkanı Trump’ın yemin törenine ve mitinglerine katıldığı anlaşılıyor. Sayoc’un eski patronu, onun ‘beyazların üstünlüğüne’ inanan, eşcinsel ve Yahudi karşıtı biri olduğunu, eşcinsellerin bir adaya toplanarak yakılması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Sayoc’un eski avukatı Ronald Lowy ise ruhsal sorunları olduğunu iddia ederken, “Onun, bu tip bombalar yapacak kapasiteye sahip olduğuna inanmakta zorlanıyorum” dedi. Annesi İtalyan ve babası ise Filipinler kökenli olan ancak kendisinin ‘yerli Amerikalı olduğunu’ iddia eden Sayoc için 48 yıl hapis istenirken, yakınları genç kalma meraklısı Sayoc’un steroitlerden hilkat garibesi gibi olduğunu da anlatıyor.