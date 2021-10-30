ABD’den açıklama! Virüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat teşkilatı, corona virüs ile ilgili araştırma yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat teşkilatı, corona virüs salgınının biyolojik silah olarak üretilme ihtimalini araştırdı.

Virüsün biyolojik silah olarak kullanılmak amacıyla geliştirilmediği konusunda kesin yargıya varılmış olduğu vurgulanan raporda, istihbaratçıların virüsün olası kaynağı konusunda bölünmüş durumda olduğu aktarıldı.

Dört istihbarat servisinin virüsün enfekte bir hayvandan veya başka bir virüsten kaynaklandığını değerlendirdiği ancak bu sonuca güven seviyesinin “düşük” olduğu belirtildi.

Ancak bir istihbarat servisinin, Çin’deki Wuhan Viroloji Enstitüsünden kaynaklı “laboratuvar kazası” sonucu sızma nedeniyle insana virüsün bulaştığına dair “orta derece güven”e işaret ettiği kaydedildi.

Çinli yetkililerin 2019’un sonlarında Wuhan şehrinde ilk Kovid-19 salgınının patlak vermesinden önce virüsün varlığından haberdar olmadığı belirtilen raporda, Çin’in uluslararası soruşturmayı engellediği ve bilgi paylaşımına direndiği kaydedildi.

Mayıs ayında ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat yetkililerine Çin tarafından reddedilen virüsün laboratuvar sızıntısı iddiası da dahil olmak üzere virüsün kökenlerini araştırma emri vermişti.

Dünya çapında 4,9 milyondan fazla ölümün yaşandığı salgında, yaklaşık 240 milyon kişi virüse yakalandı.