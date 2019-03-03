ABD’den Ankara’ya kritik ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye Özel Temsilcisi james Jeffrey, yarın Başkent Ankara’ta ziyaret gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, ABD’nin Suriye’den çekilme süreci ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi konularının ele alınması öngörülüyor.

Ankara ve Washington arasındaki temaslar kapsamında son olarak ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini koordine etmek amacıyla kurulan görev gücü, 28 Şubat-1 Mart’ta Ankara’da toplanmıştı.

Toplantıda, ABD’nin Fırat’ın doğusundaki topraklarla, batısındaki Münbiç ilçesinden askerlerini çekme planları ele alınmış, kurulacak güvenli bölgenin detayları ve terör örgütü YPG/PKK’ya verilen silahların nasıl geri alınacağı da değerlendirilmişti.

TRT