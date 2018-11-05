ABD’den beklenen açıklama geldi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Hazine Bakanı İran’a yönelik yaptırımlar hakkında açıklama yaptı.

ABD, İran’a karşı olan yaptırımların tümünü tekrar yürürlüğe koydu.

İran Gemicilik ve Enerji Sektörü’ndeki 200’den fazla kişi ve geminin yaptırım listesinde olduğu açıklandı.

50 İran bankası ile 700’den fazla İranlı yaptırım listesine alındı.

İran Hava Yolları ve 65’ten fazla uçağı yaptırım listesine alındı.

İran Atom Enerjisi Kurumu, 23 yan kuruluş ve ilgili kişiler yaptırım listesine alındı.

TÜRKİYE İRAN YAPTIRIMLARINDAN MUAF

İran yaptırımlarından Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, Tayvan, Japonya, Yunanistan muaf tutuldu.

TARİHİN EN KAPSAMLI YAPTIRIMLARI

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımların İran’ın uluslararası ekonomik faaliyetlerini hızla azaltacağını söyledi. Pompeo ayrıca halihazırda 20’den fazla ülkenin İran’la petrol ticaretini kestiğini ya da azalttığını, İran’ın bölgede istikrarsızlaştırıcı bir güç olduğunu ve tarihin en kapsamlı yaptırımları olduğunu belirtti.

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