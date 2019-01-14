ABD’den bir açıklama daha

Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama daha geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın olay sözlerinin ardından ABD’li bakan Pompeo’dan bir açıklama daha geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu ziyareti kapsamında seyahat ettiği Suudi Arabistan’da açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump’ın Twitter hesabı üzerinden Türkiye hakkında yazdığı tweete ilişkin, “Bunu Trump’a sormanız gerekiyor. Sanırım Trump yaptırım benzeri uygulamalardan bahsediyor” dedi.

Trump’ın Suriye’den çekilme konusunda fikrini değiştirmediğini söyleyen Pompeo, Suriye’de güvenli bölge hakkında bir soruya, sınır hattının korunması için seçenekleri değerlendirdikleri yanıtını verdi.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Suudi yetkililerle ülkelerindeki insan hakları ihlalleri hakkında görüştüklerini söyleyen ve Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Pompeo, cinayette parmağı olan herkesin sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

TRT