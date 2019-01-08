ABD’den flaş Suriye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye hakkında açıklama yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Suriye topraklarından çekilme kararını değerlendirdi.

Kararın DAEŞ’le mücadele stratejilerinde bir değişiklik olduğu anlamına gelmediğini söyledi. Pompeo, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump’a bölgede DAEŞ’le mücadeleyi devam ettireceği konusunda güvence verdi” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan CNBC kanalına verdiği mülakatta ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi kararını değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kararın DAEŞ’in ortadan kaldırılması ya da İran’ın bölgeye nüfuz etmesine son verme stratejilerini değiştirmeyeceğini vurguladı.

Suriye’den çekilmenin “taktik değişikliği” olduğunu belirten Pompeo, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’a biz çekildikten sonra bölgede DAEŞ’le mücadeleyi devam ettireceği konusunda güvence verdi” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “İran’a karşı oluşturduğumuz stratejimizde de hiçbir değişiklik yok” mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump aralık ayında DAEŞ’i Suriye’de yenilgiye uğrattıklarını belirterek Suriye’den askerlerinin çekileceğini duyurmuştu. Ancak askerlerin çekilmesi için net bir tarih belirtilmemişti.

NTV