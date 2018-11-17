ABD’den akademisyenler için açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, gözaltına alınana akademisyenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, “ABD, Türkiye’nin Anadolu Kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerinin gözaltına almasından endişelidir. Türkiye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma ve keyfi şekilde gözaltında bulunanların serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic de yaptığı yazılı açıklamada akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik gözaltılar için “endişe verici” yorumunu yapmıştı.

Kocijancic, yazılı açıklamasında, “Türkiye’de bugün sabah birkaç tanınmış bilim insanı ve sivil toplum temsilcisinin gözaltına alınması endişe verici. Yetkililer, masumiyet ilkesi ve gözaltının İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesine uygun olarak uygulanması temelinde derhal çözüm sağlamalı” ifadelerini kullanmıştı.

HABERTURK