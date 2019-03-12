ABD’den kritik Venezuela kararı

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, karışıklığın devam ettiği Venezuela’daki ABD Büyükelçiliğinde görevli tüm personelini geri çekiyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ABD, Venezuela’daki büyükelçiliğinde bulunan tüm personelini bu hafta geri çekecek. Bu karar, Venezuela’daki kötüleşen durumu ve ABD büyükelçiliğindeki diplomatik personelin varlığının ABD politikasında bir kısıtlama haline geldiği sonucunu yansıtıyor.” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ocakta Venezuela’daki ABD Büyükelçiliğinde görevli ikinci derece personeline ülkeyi terk etmesi talimatı vermiş fakat birinci derece personelin görevlerine devam edeceğini açıklamıştı.

Talimatın, Venezuela’daki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışan 150 civarındaki personelin güvenliğini sağlamanın zor olduğu için verildiği, buna rağmen başkent Caracas’ta bulunan büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

TRT