ABD’den Pompeo açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Andrew Brunson ile ilgili açıklama yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2 ülke arasında krize neden olan Andrew Brunson’ın yarın yapılacak olan duruşmada serbest bırakılacağı iddialarını değerlendirdi.

ABD’nin başkenti Washington’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Bu yapılacak en doğru şey. Bu Türkiye’nin yapması gereken insani bir şey” dedi.

ABD Başkanı Pompeo, rahip Brunson’ın serbest bırakılması halinde bunun Türkiye-ABD ilişkileri için de “önemli bir adım” olacağını belirtti.

Brunson’ın serbest bırakılması konusunda umutlu olduğunu söyleyen Pompeo, “Brunson ve eşinin çok geçmeden ülkelerine dönecekleri konusunda çok umutluyum” dedi .

ABD’li rahip Andrew Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt yarınki duruşma sonrasında, Brunson’a uygulanan ev hapsinin kaldırılmasını beklediklerini açıklamıştı.

TRT