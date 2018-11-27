ABD’den Rusya’ya suçlama

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya ile ilgili sert bir açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo-Poroşenko görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Pompeo’nun, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı Kerç Boğazı’ndaki saldırgan tavrını” gündeme getirdiği ve “ABD’nin Ukrayna’nın bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığının altını çizdiği” ifade edildi.?

Poroşenko’nun da ABD’nin desteğini takdirle karşıladığını dile getirdiği belirtilen açıklamada, ikilinin, Kerç Boğazı’ndaki olayın ardından gerilimin düşürülmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

– Pompeo, Moskova’yı suçladı

Öte yandan Pompeo, söz konusu olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı ve Rusya’yı Kerç Boğazı’nda gerilimi tırmandırmakla suçladı.

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