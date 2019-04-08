ABD’den savaş makinesi askerler için ilk adım

Amerika Birleşik Devletleri, savaş makineleri konusunda kendisini geliştirmeye devam ediyor. ABD ordusu, HoloLens 2’yi test etmeye başladı.

HoloLens 2’nin 2028’e kadar tüm orduya yayılması bekleniyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’un geliştirdiği HoloLens 2’nin ABD ordusu için geliştirilmiş versiyonlarının ilk sürümleri orduya ulaştı ve eğitimlerde kullanılmaya başladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, HoloLens 2’yi giyen asker yakın çevredeki diğer askerleri, onların kalp atışlarını ve bölgenin haritasını görebiliyor.

Microsoft, ABD Ordusu ile yaptığı anlaşmanın ardından geçtiğimiz ay çalışanları tarafından protesto edilmişti.

Ancak bu silah ABD’nin ordusunu modernize etmek için geliştirdiği yada geliştirmeye devam ettiği projelerden sadece bir tanesi.

ABD ordusu için geliştirilen ‘ribbon gun’ isimli tüfeğin testleri start aldı.

Henüz prototibi bulunan piyade tüfeğini rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise aynı anda 4 kurşun birden ateşleyebilmesi.

Test edilmeye başkanan silahın bu sınavdan başarıya çıkması durumunda 2019 yılında seri üretime geçeceği belirtiliyor.

ABD savaş drone’u XQ-58 Valkyrie’yi görücüye çıkardı. Arizona’da test edilen drone F-35’lere destek vermesi amacı ile geliştirildi.

XQ-58 Valkyrie’nin 3 bin 300 kilometre uçuş menziline sahip olduğu açıklandı.

ABD donanması için Alabama’da üretilen USS Independence (LCS 2), özellikleriyle göz dolduruyor.

127 metre uzunluğunda gemi, saatte 74 kilometre hız yapabiliyor. Geminin köşeli yapısı radara yakalanma olasılığını düşürüyor.

19 bin kilometre menzile sahip olan USS Independence’ın bir başka dikkat çeken özelliği de, 6 metreden daha sığ sularda da görev yapabiliyor olması.

Oldukça geniş bir alana sahip olan gemi, 2 Seahawk helikopteri ve insansız hava araçları taşıyabiliyor.

ABD Donanması 30 kilowatt güçteki bir lazer silahına 2020 yılında sahip olacak. ABD basınında yer alan iddiaya göre, bu proje kapsamında Lockheed Martin ile 150 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atıldı.

CNN International, geçtiğimiz aylarda ABD Donanması’nın Basra Körfezi’nde dünyanın ilk insansız hava aracı (İHA) imha eden lazer silah sistemini (LaWS) test ettiğini duyurmuştu. Ancak bu silah projenin prototipi niteliğindeydi.

NTV