ABD’den Tayvan’a bir ziyaret daha

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nin 7 üyesinden oluşan heyet, Tayvan Tsai Ing-wen ile buluştu.

ABD Kongre üyeleri Stephanie Murphy, Scott Franklin, Kai Kahele, Joe Wilson, Andy Barr, Darrell Issa, Claudia Tenney ve Kat Cammack’tan oluşan heyet, bugün Tayvan lideri Tsai Ing-wen tarafından başkanlık sarayında kabul edildi. Heyete başkanlık eden Stephanie Murphy, gerçekleşen ziyaretin ABD kongresinin Tayvan’a olan sarsılmaz bağlılığının sembolü olduğunu söyledi.

Tayvan ile olan ilişkilerde olumlu düşüncelere sahip olduğunun altını çizen Murphy, “ABD ve Tayvan arasında sürekli gelişen ikili ilişkiler güvenlik, kültür ve ticari alanlarda yeni fırsatlar sağladı. Tayvan, özellikle halk sağlığı konularında uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olduğunu göstermiştir” diye konuştu.

“DEMOKRATİK KURULUŞLARIMIZI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

ABD’li heyeti kabul eden Tayvan lideri Tsai Ing-wen heyetin şimdiye dek Tayvan’ı ziyaret eden en kabalık heyet olduğunu ifade ederek, ABD’yi Tayvan’ın gerçek dostu olarak nitelendirdi. ABD’li siyasetçilerin yasa tasarıları, kararlar ve diğer girişimler yoluyla Tayvan’ı destekleme çabalarına övgüde bulunan Tayvan lideri, heyete Çin’in askeri tatbikatlarının devam ettiği ortamda yapmış oldukları ziyaret için ayrıca teşekkür etti.