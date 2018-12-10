ABD’den Trump’a: Sen karışma

Akaryakıt zamlarını protesto etmek için sokaklara dökülen Sarı Yelekliler ile anlaşmaya çalışan Fransa hükümetinden, konuya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Trump’a tepki geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fransa’nın işlerine karışmaması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yarın sabah sendika temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara cevaben, Trump’ın, Fransa’nın işlerine karışmaması gerektiğini belirtti.

Le Drian, Fransız basınına yaptığı açıklamada, “Donald Trump’a söylüyorum. Biz ABD’nin tartışmaları içinde yer almıyoruz. Bizi ulusumuzla baş başa bırakın.” ifadelerini kullandı. Fransız Bakan, Trump’ın, Fransa’nın işlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

TRT