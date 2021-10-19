ABD’den Türkiye açıklaması: F-35 için görüşüyoruz

Amerika Birleşik Devletleri’nden Türkiye ile krize neden olan F-35 savaş uçaklarının satışı hakkında açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), F-35 anlaşmazlığının çözümü için Türkiye ile istişareler yürüttüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine doğrudan yanıt vermeyen Price, şöyle konuştu:”Şimdi gündeme getirdiğiniz konuya gelince şunu söyleyeceğim; Savunma Bakanlığı F-35 ihtilafının çözümü konusunda Türkiye ile istişare içindedir. Türk yetkililer, F-16 uçağı satın almakla ilgilendiklerini kamuoyuna ifade ettiler. Türkiye’nin savunma tedarik planları hakkında konuşmak için sizi Türk hükümetine yönlendiriyorum. Şunu söyleyebilirim ki Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin F-16 taleplerine herhangi bir finansman teklifinde bulunmadı. Savunma Bakanlığı, Türkiye ile F-35 programı, bu anlaşmazlığın nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunuyor. Bu konudaki özel görüşmeler hakkında konuşacak durumda değilim.”