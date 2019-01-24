ABD’den Türkiye’ye kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin bugün Türkiye’ye geleceğini söyledi.

James Jeffrey ile yapılacak görüşmelerde ABD’nin Suriye’den çekilme kararı ve güvenli bölge ile ilgili son durumun ele alınması bekleniyor.

Jeffrey en son 8 Ocak’ta , ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Donford’la birlikte Ankara’daydı.

A Haber yayınına katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’nin çekilme süreciyle ilgili bir takvim iletmediğini belirterek üzerinde çalışılan güvenli bölgenin Kuzey Irak’taki gibi olmayacağını, amacın Türkiye’nin güvenlik endişesini ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, “Güvenli bölgeyi tek başımıza oluştururuz. ABD ve Rusya işbirliği yapmak istiyorsa bunu da dışlamayız” dedi.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Bakan Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ise, Birleşmiş Milletler (BM) raportörünün Türkiye’ye geleceğini bildirdi.

VENEZUELA’DA ULUSAL MECLİS BAŞKANI’NIN KENDİNİ GEÇİCİ BAŞKAN İLAN ETMESİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela’da yaşanan gelişmelere ilişkin de konuştu.

Çavuşoğlu bu konuda “Son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD sürekli Venezuela’nın içişlerine karışmıştır. Seçimle gelmiş bir başkan var, meclis başkanı de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

NTV