ABD’den Türkiye’ye: NATO endişeli

Amerika Birleşik Devletleri’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 Füze savunma sistemleri ile ilgili endişesini dile getirdi.

NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde konuşan ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Ankara ve Moskova arasında savunma alanında artan işbirliğini büyük sorun olarak gördüklerini söyledi.

Hutchison, “Bir Rus füze savunma sisteminin bir NATO müttefikimizin topraklarında olacak olmasından büyük bir endişe duymaktayız” dedi.

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison S-400’lerin NATO’nun ortak hava savunma sistemi çalışmalarını sekteye uğratabileceğini de ifade etti.

“Türkiye’nin başka bir sistem almasını umut ediyoruz” diyen ABD’li Kay Bailey Hutchison bu sistemin NATO müttefiki bir ülkeden ya da tarafsız bir ülkeden alınmasını tercih ettiklerini söyledi.

Brüksel’deki NATO savunma bakanları toplantısı bugün başlayacak. Toplantıda Türkiye’yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil edecek.

TRT