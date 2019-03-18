ABD’den yalanlama geldi

- Reklam -

Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan iddiayı yalanladı.

Söz konusu yazılı açıklamada ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, “ABD ordusunun Suriye’de bin civarında asker bırakmaya hazırlandığı yönünde, önde gelen bir Amerikan gazetesinde yer alan iddia, kesinlikle doğru değildir. Şubat ayında deklare edilen planlar üzerinde hiçbir değişiklik söz konusu değildir ve ABD güçlerinin belirli bir seviyeye azaltılması yönündeki Başkanın talimatını uygulamaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İLE DETAYLI PLANLAMALARA DEVAM EDİYORUZ”

Dunford, WSJ haberindeki Türkiye iddiasına ilişkin de şu açıklamayı yaptı:

“Buna ilaveten, Türkiye-Suriye sınırına ilişkin Türk tarafının güvenlik endişelerine işaret etmek üzere Türk Genelkurmay Başkanlığı ile detaylı askeri planlamaları yapmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadarki planlamalar verimli oldu. Şu anda, önümüzdeki günlerde daha da geliştirilecek bir başlangıç konseptine sahibiz.”

Dunford ayrıca, Suriye’de bundan sonraki geçiş sürecine destek vereceğini dile getiren DEAŞ Karşıtı Koalisyonun diğer üyeleriyle de gerekli planlamaları yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

HÜRRİYET