ABD’den YPG’ye silah

Amerika Birleşik Devletleri’nin terör örgütü YPG’ye gönderdiği silahlar görüntülendi. ABD, teröristlere tank, zırhlı araç, mühimmar ve tanker gönderdi.

ABD, 150 tırlık zırhlı araç, tank, mühimmat ve akaryakıt tankerlerini terör örgütü PKK’nın bulunduğu Münbiç’e gönderildi.

İç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda yönetmeye kalkan ABD, yıllardır terör örgütlerine silah ve para desteğinde bulundu. Son olarak dün akşam saatlerinde yeni bir sevkiyat gerçekleşti.

Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan terör örgütü YPG işgalindeki Kamışlı kentinden 150 TIR ABD’den YPG’ye gönderilirken görüntülendi.

150 TIR’LIK MÜHİMMAT, ZIRHLI ARAÇ, TANK…

ABD’nin gönderdiği 150 TIR’lık zırhlı araç, tank, mühimmat ve akaryakıt tankerleri Münbiç’e gönderildi.

Irak üzerinden geldiği öğrenilen konvoyun, burada terör örgütü YPG’ye teslim edildiği öğrenildi.

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