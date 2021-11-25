AB’den 3. doz kararı

Avrupa Birliği, üçüncü doz aşı ile ilgili açıklama yaptı.

Avrupa Birliği, corona virüs vakalarındaki artış sonrası yeni bir karara imza attı ve seyahatlerde değişikliğe gitti.

AB, düzenli olarak seyahat kısıtlamalardan muaf tutulabilecek ülkeler listesini güncellemek yerine “kişi temelli” bir sisteme geçmeyi planlıyor.

1 Mart 2022’den itibaren AB Dijital Sertifikası ya da AB’nin tanıdığı, tam aşılanmış ya da hastalığı atlatmış ve son dozun üzerinden 9 ay geçmeden 3. dozu olduklarını kanıtlayan diğer belgeler ile Birliğe seyahat yapılabilecek.

Bu kurallar, 6-17 yaş aralığı için de geçerli olacak. Ayrıca tüm uçuşlarda negatif PCR testi zorunluluğu aranacak.

AB, Türkiye’nin aşı sertifikasını 19 Ağustos’ta tanımıştı.

“ARALIK VE OCAKTA SALGIN YÜKÜ ARTACAK”

AB’nin ilaç düzenleyicisi EMA, AB ülkelerinde BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından dün yapılan açıklamada Avrupa’da aralık ve ocakta delta varyantı kaynaklı salgın yükünün artacağı belirtilerek, takviye dozların yapılması tavsiye edilmişti.