“Abdi: Erdoğan’la Görüşmeye Hazırım”

SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ’NİN LİDERİNDEN AÇIKLAMALAR

Suriye’nin kuzeydoğusunda kontrolü sağlayan ve ana kaynağı YPG olan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, cuma günü Türkiye ile hem doğrudan hem de dolaylı iletişimlerin olduğunu duyurdu. Abdi, Shams TV’ye verdiği röportajda, Türkiye ile mevcut iletişim kanallarının bulunduğunu ve bu ilişkileri geliştirme konusunda istekli olduklarını belirtti.

TÜRKİYE İLE TEMAS VE GÖRÜŞMELERE AÇIKLIK

Abdi, “Türkiye ile doğrudan temaslarımız, iletişim kanallarımız var. Ayrıca arabulucular aracılığıyla da görüşmeler yürütüyoruz” dedi. Bu temasların ne zaman başladığına dair bir açıklama yapmayan Abdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olası bir görüşme hakkında, “Şu an böyle bir plan yok ama ben karşı değilim. Türkiye ile savaş halinde değiliz. İlişkiler gelişebilir, bu konuda açığız” ifadelerini kullandı.

GEÇİCİ ATEŞKES VE İLERİDAKİ UMUTLAR

Abdi, SDG güçleri ile Türkiye destekli gruplar arasında geçmişte meydana gelen çatışmalara da atıfta bulunarak son iki aydır geçici bir ateşkesin yürürlükte olduğunu ifade etti. Bu ateşkesin kalıcı olmasını umduğunu dile getirdi.

ANKARA’DAN RESMİ YANIT YOK

Abdi’nin açıklamalarına karşı Ankara tarafından resmi bir yanıt verilmedi. Ancak, Al-Monitor haber sitesinin aktardığına göre, Türkiye’nin Abdi ile üst düzey bir yetkilinin görüşmesini önerdiği öne sürüldü. Bunun üzerine bir Türk diplomatik kaynak, “Haberde yer alan Türkiye ve yetkililerimize dair iddialar doğru değildir” açıklamasını yaptı ama detay paylaşmadı.

Mazlum Abdi, Mart ayında, Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ile Şam merkezli devlet kurumlarına entegre olmaya yönelik bir anlaşma imzaladıklarını hatırlattı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDG’yi anlaşmanın uygulanmasını geciktirmekle suçladı. Ayrıca, Abdi, İsrail ile temas iddialarını reddederek, “Bu iddialar doğru değil. İsrail ile hiçbir bağımız yok” dedi. Ancak, bölgede bulunan tüm komşularla iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini vurguladı.