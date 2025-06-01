Abdi: Türkiye ile Görüşmeye Hazırım

SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ’NDEN TÜRKİYE İLE TEMAS AÇIKLAMASI

Suriye’nin kuzeydoğusunda kontrolü elinde bulunduran ve YPG’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile hem doğrudan hem de dolaylı iletişim kurduklarını duyurdu. Abdi, Shams TV’ye verdiği röportajda, Türkiye ile iletişim kanallarının mevcut olduğunu ve bu ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bir açık kapı bıraktıklarını belirtti.

TÜRKİYE İLE DOĞRUDAN TEMASLAR VE ATEŞKES

Abdi, “Türkiye ile doğrudan temaslarımız, iletişim kanallarımız var. Ayrıca arabulucular aracılığıyla da görüşmeler yürütüyoruz” ifadelerini kullandı. Bu temasların ne zamandan beri sürdüğüne dair herhangi bir ayrıntı vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme planı olup olmadığı yönündeki soruya ise, “Şu an böyle bir plan yok ama ben karşı değilim. Türkiye ile savaş halinde değiliz. İlişkiler gelişebilir, bu konuda açığız” yanıtını verdi.

Ayrıca, SDG güçleri ile Türkiye destekli gruplar arasında geçmişte ciddi çatışmalar yaşandığına değinen Abdi, son iki aydır geçici bir ateşkesin yürürlükte olduğunu ve bu ateşkesin kalıcı hale gelmesini umduğunu ifade etti.

ANKARA’DAN RESMÎ YANIT YOK

Abdi’nin açıklamalarına karşı Ankara’dan henüz resmi bir yanıt gelmedi. Ancak Al-Monitor haber sitesine göre, Türkiye, Abdi ile üst düzey bir Türk yetkilisinin (dışişleri bakanı ya da istihbarat başkanı) görüşmesini önerdi. Bir Türk diplomatik kaynak, bu iddiayı yalanlayarak “Haberde yer alan Türkiye ve yetkililerimize dair iddialar doğru değildir” açıklamasını yaptı fakat detaylara yer verilmedi.

Mart ayında Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ile, yarı özerk yönetimin Şam merkezli devlet kurumlarına entegrasyonuna yönelik bir anlaşma imzalandığını hatırlatan Abdi, perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SDG’yi bu anlaşmayı uygulamakta yavaş davrandığı yönündeki suçlamalarına yanıt verdi. Röportajda, İsrail ile olan iddialara da değinen Abdi, “Bu iddialar doğru değil. İsrail ile hiçbir bağımız yok” diyerek suçlamaları reddetti. Bunun yanı sıra, bölgedeki tüm komşularla iyi ilişkiler kurma niyetinde olduklarını vurguladı.