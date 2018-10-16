ABD’li Bakan, Arabistan’da

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili görüşme yapmak üzere Suudi Arabistan’a geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman’la görüşmek üzere Riyad’a gitti.

Pompeo’nun Kral Selman’la görüşmesinin ana başlığı kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamasında Pompeo’yu kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için Riyad’a göndereceğini söylemişti.

POMPEO TÜRKİYE’YE DE GELİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Türkiye’ye uğrayabileceği belirtiliyor.

NTV