ABD’lilerden de vize istenecek!

Avrupa Birliği, 2021 yılından sonra Amerika Birleşik Devletlerş pasaportu taşıyan vatandaşlardan da vize isteyecek.

Vizesi olmayan ABD vatandaşları, Avrupa Birliği ülkelerine sadece pasaport ile girilebilecek.

Avrupa Birliği’nin (AB) resmi sitesinde yapılan duyuruda, Avrupa Seyahat Bilgileri ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) programı kapsamında ABD vatandaşlarının artık Avrupa’ya seyahat etmek için onay almaları gerektiği açıklandı.

Açıklamada, ABD vatandaşlarının ETIAS vizesinin 3 yıl geçerli olacağı ve bu vizeyle Schengen Bölgesi’nde bulunan 26 ülkeye giriş yapılabileceği belirtildi.

60 ÜLKE DAHA VİZE ALMAK ZORUNDA

ABD dışında Japonya ve Venezuela’nın da aralarında bulunduğu toplam 60 ülke vatandaşının AB Schengen Bölgesi’ne giriş yapması için vize talep edilecek.

Konuyla ilgili AB’den yapılan açıklamada, Avrupa Birliği sınırlarından kimlerin geçtiğinin bilinmesinin çok önemli olduğu belirtilerek, “Bu şekilde Avrupa’ya kimlerin seyahat ettiğini kendileri buraya gelmeden bileceğiz” denildi.

ETIAS vizesinin 2021’den itibaren uygulamaya konulacağı belirtildi.