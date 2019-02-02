ABD’nin UFO belgeleri yayınlandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin sır gibi sakladığı belgelere ulaşıldı. ABD’nin UFO belgeleri, bir soru ömergesi ile gün yüzüne çıktı.

Bilinmeyen ve tanımlanmayan şeyler çoğunlukla çekici gelir. Bu konulardan en ilgi çekici olanı şüphesiz ki uzaylılar. Peki, binlerce komplo teorisine konu olan uzaylılar gerçek mi? Gelin, bu detaylara ABD’nin sır gibi sakladığı ancak, bugünkü bir soru önergesi ile gün yüzüne çıkartığı UFO belgeleri ile yakından bakalım.

Bugün yayınlanan belgeler ile birlikte Amerika‘nın bir süredir herkesten gizlice yürüttüğü 38 gizemli projesi gün yüzüne çıkartıldı.

Amerika Savunma İstihbarat Servisi’ne ait olan UFO belgelerinden de aktarılan bilgilere göre, ABD’nin görünmezlik ve lazer silahı gibi fütüristik projelere milyon dolarlar harcadığı resmi olarak belgelendi.

Bunun haricinde ise, ABD‘de yer alan uzay araştırma kurumlarının da UFO araştırmaları için de toplamda 22 milyon dolar harcadığı da ortaya çıktı.

Hatırlarsanız, daha önceden de gün yüzüne çıkartılan bilgilere göre Amerika’nın 2007-2012 yılları arasında söz konusu bu araştırmalar için özel bir bütçe ayırdığı iddia edilmişti. Ancak, tüm bu iddialar Amerika hükümeti tarafından reddedilmişti.

Bugün yaşanılan gelişme ile beraber, Amerika’nın uçan gizemli daireler üzerinde bir süredir çalışamalar yaptığı da doğrulanmış oldu. Peki, siz bu durum hakkına ne düşünüyorsunuz? Bu konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından aktarabilirsiniz.

TRT