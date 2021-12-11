ABD’nin yeni Ankara büyükelçisi yemin etti

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Ankara büyükelçisi Jeff Flake yemin ederek resmi olarak unvanını aldı.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen ve adaylığı ekim ayında Senato’da onaylanan Flake, bugün ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in huzurunda yemin etti.

Harris, Flake’in resmi olarak unvanını aldığı yemin töreninden bir kareyi Twitter hesabında paylaştı ve “Bugün, Jeff Flake’i yeni Türkiye Büyükelçimiz olarak yemin ettirme onuruna eriştim. Senatoda Flake ile çalışma fırsatım oldu ve bu ülkeye olan sevgisini yakından gördüm.” ifadesini kullandı.

JEFF FLAKE KİMDİR?

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Partili Biden’ı destekleyen Flake, 2013-2019’da ABD Senatosunda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.