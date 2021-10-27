ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi için onay

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Ankara Büyükelçi adayı Jeff Flake için ABD Senatosu’ndan onay çıktı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı.
Flake’in Ankara Büyükelçiliği adaylığı, bugün Senato Genel Kurulunda yapılan sözlü oylamada kabul edildi.
Senato’dan onay alan Flake’in, yakın zamanda ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’den görevi devralması bekleniyor.
ABD Başkanı Biden, Temmuz 2021’de, Flake’i ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday göstermiş, Senato Dış İlişkiler Komitesi, 20 Ekim’de Flake’in adaylığını onaylayarak Senato Genel Kurulundaki nihai oylamanın önünü açmıştı.