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Abdülhamit Han Camii’nde Kadir Gecesi Coşkusu

KADİR GECESİNE YOĞUN İLGİ

Kahramanmaraş’ta Kadir Gecesi, Abdülhamit Han Camii’nde yaklaşık 25 bin kişinin katılımıyla kutlandı. Bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu özel gece dolayısıyla Kahramanmaraşlılar camilere akın etti. Bölgedeki en büyük ibadethanelerden biri olan Abdülhamit Han Camii dolup taşarken, caminin bahçesi de doldu. Bahçeye sığmayan bazı vatandaşlar ise diğer camilere yöneldi.

Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin dinlendiği gecede, vatandaşlar teravih namazını kılarak ibadetlerini gerçekleştirdi. İbadetler süresince yapılan dualar ve okunan ilahiler manevi bir atmosfer oluşturdu. Ellerini semaya açan vatandaşlar, Kadir Gecesi’ni idrak etmenin getirdiği mutluluğu paylaştı. Mesut Tuğrul, “Yıllardır böyle bir kalabalık yok, yaklaşık 25 bin kişi Kadir Gecesini idrak etti” dedi.

Yasemin Yıldız, “Keşke 5 vakit böyle yoğun olsa ve camilere akın edip azimli olsak. Güzel bir manzara, duygulandık” diyerek duygularını ifade etti. Sait Taşdemir de, “Kadir gecesi insanların hepsini bir yere topluyor ve birlik ve beraberliği pekiştiriyor” açıklamasında bulundu.

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