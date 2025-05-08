Abdulkadir Konukoğlu, Ekonomide Dönemsel Dalgalanmaları Belirtti

ABDULKADİR KONUKOĞLU’NUN EKONOMİ GÖRÜŞLERİ

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, 1970’li yıllardan beri ekonomideki zorluklara tanıklık ettiğini belirtiyor. “Bu da geçer. Böyle dalgalanmalar oluyor. 2026 çok parlak olmasa da iyi bir yıl olacağını umuyorum.” şeklinde açıklama yapan Konukoğlu, Konya Sanayi Odası ve Ekonomi Gazetesi iş birliğinde düzenlenen 2. Konya Ekonomi Forumu’nda, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde “Anadolu’dan Dünyaya Yükselen Şirketler; Geleceği Yönetmek” konulu oturumda soruları yanıtladı. Tekstil sektörünün zor dönemler geçirdiğine dikkat çeken Konukoğlu, “Ancak tekstil çok farklı sektör. Bir iki yıl zarar etse bile sonra o yılların kaybını kazandırır.” ifadelerini kullandı.

ÜRETİM YERİNE DİNLENDİRMEK GEREKİYOR

Stok oluşturmak yerine bazı tesislerin “dinlendirilmesi” gerektiğini vurgulayan Konukoğlu, “İki yıldan beri kaynaklar faizde değerlendirildi. Faizler düşerse 2026 yılı ile yatırımlar yeniden başlayacak. 2026 çok parlak olmasa da iyi bir yıl olacak. Pes etmek yok. Çünkü bizi kabul edecek başka ülke olmadığını aklımızdan çıkarmadan elimizi taşın altına koymalıyız.” şeklinde konuştu.

ŞİRKET YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMİN ÖNEMİ

Bu tür buluşmaların katılımcıların ufkunu açtığını vurgulayan Konukoğlu, şirketlerde yönetim kurulu başkanı değişikliklerini ise başkanın sağlığında olması gerektiğini ifade etti. Kendisinin bu alanda Anadolu’da öncülük yaptığını anlatan Konukoğlu, “Daha 50 yaşındayken, ’65 yaşına geldiğimde, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanlığı ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden ayrılacağımı açıkladım.’ O gün geldiğinde de gereğini yaptım ve ayrıldım.” şeklinde özetledi.

MİRAS PAYLAŞIMI SÜRECİ

Babası Sani Konukoğlu’nun vefatından sonra aile içerisinde sorunsuz bir şekilde miras paylaşımını gerçekleştirdiğini belirten Konukoğlu, miras paylaşımının ailelerin en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade etti. “Ailelerin en önemli sorunlarından birisi, miras paylaşımını adaletsiz yapmak veya hiç yapamamaktır.” diye belirten Konukoğlu, babasının mal varlığının belirlenmesi için oluşturduğu heyeti anlattı. Bu heyette SANKO Holding muhasebe yöneticileri, emlak bölümü sorumluları ve aile büyüklerinin bulunduğunu belirten Konukoğlu, miras paylaşımının şeffaf bir şekilde yapıldığını vurguladı.

Konukoğlu, 2. Konya Ekonomi Forumu öncesinde iş insanları Ahmet Şekeroğlu ve Tahir Büyükhelvacıgil’i de ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu.