Haberler

Abdülkadir Ömür’den Manchester City İtirafı

ÇARPICI İTİRAFLAR

Çaykur Rizespor’da forma giyen Abdülkadir Ömür, Trabzonspor’da bulunduğu dönemle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, geçmişe yönelik duyduğu pişmanlığı ifade ederken, Trabzonspor’daki kariyerinin en önemli anlarından biri olarak Manchester City’den gelen transfer teklifini öne çıkardı.

PİŞMANLIK VE TEKLİF

Ömür, “Ahmet Ağaoğlu’na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyutta olduğu için kolaylık istedim. Geriye dönebilseydim beni bıraksınlar diye ağlardım, yalvarırdım. Çünkü o tekliften sonra kariyerim, özellikle sakatlıklar açısından düşüşe geçti” şeklinde konuştu. Abdülkadir Ömür, bu teklifi değerlendiremediği için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Gebze’de Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin Bulundu

Gebze'de jandarma, bir operasyonda 1 kilo 25 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca yakaladı. İki şüpheliye adli işlem uygulandı.
Haberler

Beşiktaş, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Beşiktaş, Galatasaray ile yapacağı karşılaşma için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer eşliğinde kondisyon ve taktik antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.