Abdülkadir Ömür’den Manchester City İtirafı

ÇARPICI İTİRAFLAR

Çaykur Rizespor’da forma giyen Abdülkadir Ömür, Trabzonspor’da bulunduğu dönemle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, geçmişe yönelik duyduğu pişmanlığı ifade ederken, Trabzonspor’daki kariyerinin en önemli anlarından biri olarak Manchester City’den gelen transfer teklifini öne çıkardı.

PİŞMANLIK VE TEKLİF

Ömür, “Ahmet Ağaoğlu’na çok rica ettim, teklif reddedilemeyecek boyutta olduğu için kolaylık istedim. Geriye dönebilseydim beni bıraksınlar diye ağlardım, yalvarırdım. Çünkü o tekliften sonra kariyerim, özellikle sakatlıklar açısından düşüşe geçti” şeklinde konuştu. Abdülkadir Ömür, bu teklifi değerlendiremediği için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.