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Abdülkadir Ömür, Hull City’de KALDI

ABDÜLKADİR ÖMÜR SÜPER LİG’DE OYNAYACAK

Bonservisi İngiltere ekiplerinden Hull City’de bulunan Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezonu Rizespor’da kiralık olarak geçirdi. Önümüzdeki sezon da Süper Lig’de oynamak için hazırlıklarına devam ediyor.

RİZE’DEN YENİDEN KİRALAMAK İSTİYORLAR

Karadeniz ekibi, yerli kalitesini artırma hedefiyle Abdülkadir Ömür’ü takımında görmek istiyor. Kırmızı-Beyazlılar, bonservisi Hull City’de olan oyuncuyu kiralık olarak tekrar takıma katmayı planlıyor. Abdülkadir, geçtiğimiz sezon Rizespor forması giymişti.

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