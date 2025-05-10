Abdülkerim Bardakcı 5. Golünü Attı

GALATASARAYLI FUTBOLCU ABDÜLKERİM BARDAKCI’DAN KAFAYLA GOL

Galatasaray’ın futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor karşısında bu sezonki 5. golünü attı. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında oynanan maçta Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Abdülkerim kaydetti.

KONUKTA GOL SEVİNCİ

Maçın 66. dakikasında Gabriel Sara’nın sol taraftan köşe vuruşu kullandığı sırada ceza sahasında Abdülkerim, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. 30 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon ligdeki 3. gol sevinci yaşamış oldu.

TOPLAM GOL SAYISI BEŞE ÇIKTI

Abdülkerim Bardakcı’nın UEFA Avrupa Ligi’nde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda da birer golü bulunuyor. Bu başarılarıyla toplamda 5. golünü atmış oldu. Maça 11’de başlayan Abdülkerim, tamamı 90 dakika sahada kalarak mücadele etti.