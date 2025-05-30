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Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray’dan mutlu

ABDÜLKERİM BARDAKCI’NIN YORUMLARI

Galatasaray’ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kendisi için söylediği “Sen o kadar eder misin?” ifadesine dair ilk kez görüş bildirdi. Milli futbolcu, “Evet. Hayırlısı burasıymış. Galatasaray’a geldiğim için çok mutluyum, her gün şükrediyorum.” şeklinde yanıt verdi.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Bardakçı, Galatasaray’a katıldığı için duyduğu mutluluğu dile getirirken, “Çocuklarım Galatasaraylı oldu, burada şampiyonluk yaşadılar.” ifadesiyle de ailesinin bu süreçteki heyecanını aktardı.

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