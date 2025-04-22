Abdülkerim Bardakcı, Konyaspor’a karşı konuştu

GALATASARAY’IN FİNALE ÇIKTIĞI MAÇTAN SONRA AÇIKLAMALAR

Galatasaraylı stoper Abdülkerim Bardakcı, Ziraat Türkiye Kupası’nda eski takımı Konyaspor’u 5-1 yenerek finale ulaştıkları karşılaşmanın ardından görüşlerini paylaştı. Abdülkerim, maç öncesinde yaşadığı gerginliğe de değindi.

İKİ KUPADA DEVAM EDİYORUZ

“Çok iyi bir maç çıkardık, çok iyi hazırlanmıştık. İki kupada devam ediyoruz. İnşallah Türkiye Kupası’nı da alıp sezonu iki kupa ile tamamlamak istiyoruz. İnşallah nasip olur” şeklinde konuştu. Memleketi Konya’dan gelen tepkilere ise “Ben 42 numarayı giyiyorum, kaptanlık yaptım burada. Eşim, annem, çocuklarım maça geldi. Bu tepkiler niye? 42 numarayı giyiyorum, Konya’yı temsil ettim. Ben Konya’yı çok seviyorum, bunu herkes biliyor” dedi.

KONYA’YI HEP TEMSİL EDECEĞİM

“Gol attığımda sevinmiş olabilirim, güzel bir gol atmıştım” diyerek memleket sevgisini ifade etti. Bu durumun kendisini üzdüğünü belirten Abdülkerim, “İnanılır gibi değil. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Konya’yı seviyorum ve 42 numarayı giymeye devam edeceğim. Gerçek Konyalılar’ı gururlandırmaya devam edeceğim” sözlerini sarf etti.

TARAFTARLA YAŞADIĞI ETKİLEŞİM

Mücadele öncesinde sahayı incelemek isteyen Abdülkerim Bardakcı, Konyasporlu taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Taraftarlarla yaşadığı tartışmak üzerine ise Konyaspor’un forveti Umut Nayir, olayın büyümesini engelledi. Abdülkerim daha sonra soyunma odasına yöneldi.